Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ücretsiz tarama hizmetinden yararlanmaya ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet edildi.

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Mobil Kanser Tarama Tırı, hafta boyunca Cumayeri’nde vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak. Erken teşhis için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

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