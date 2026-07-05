Kaynaşlı'da "20. Bıçkıyanı Köyü Cuma Cami Mevlidi" yapıldı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde "20. Bıçkıyanı Köyü Cuma Cami Mevlidi" gerçekleştirildi.



Köy muhtarlığı tarafından tarihi Cuma Camisi yanındaki alanda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler söylendi.



Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mevlit, kılınan öğle namazından sonra yapılan ikramla sona erdi.



Programa, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Efdal Altundal ve vatandaşlar iştirak etti.

