Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah idmanına çıktı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi. Kocaelispor, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

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