Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrumspor FK ile SMS Grup Sarıyer, hazırlık müsabakasının ilk yarısında karşılıklı ataklara rağmen gol bulamadı. Maçın ikinci yarısında baskılı oynayan Bodrumspor FK, golcü oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ın ayağından bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı. Bodrumspor FK'nin yarın kampı tamamlayarak Topuk Yaylası'ndan ayrılacağı öğrenildi.

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