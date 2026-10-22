Başkan Özlü Marka Şehirler Zirvesinde Düzce'yi anlattı "Belediyeciliğin temel taşı altyapıdır"

Türkiye Yüzyılı’nda Marka Şehirler Zirvesi’nde konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediyeciliğin temel taşının altyapı yatırımları olduğuna dikkat çekerek Düzce’de devam eden devasa içme suyu yatırımlarından bahsetti ve yenilenen ulaşım sistemini ayrıntıları ile anlattı.

Başkan Faruk Özlü, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı’nda Marka Şehirler Zirvesi davetinde Düzce’yi anlattı. Düzce’de başlatılan kalkınma hamlesi ve mega projelerin şehirlere örnek teşkil etmesi bakımından proje uzmanı kimliği ile konuşma yapan Başkan Özlü, Düzce için uzun vadeli kesin çözüm şeklinde hazırlanan içme suyu, şebeke yenileme ve ulaşım sisteminde yürütülen değişim çalışmalarını açıkladı.

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"Yatırımlarımız sayesinde en az zararla çıktık"

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz kısımlarında etkili olan sağanak yağışlar ve sel felaketlerine atıfta bulunan Faruk Özlü, yatırımların öneminin kriz anlarında daha iyi anlaşıldığına dikkat çekerek; "Düzce 415 bin nüfuslu, iki büyük şehre eşit uzaklıkta butik bir şehirdir. Güneyinde çok sayıda yayla ve şelale, kuzeyinde ise tarih ve deniz vardır. Geçtiğimiz günlerde afetler yaşadık. Mesela son yağışlarda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak’ta seller oldu ve bunlardan en az etkilenen bizim şehrimiz oldu. Bunun sebebi şu; Düzce’de DSİ kaynakları ile ciddi bir derelerin ıslahı, derelerin yataklarının genişletilmesi ve temizlenmesi çalışması var. DSİ’nin Düzce’de yaptığı yatırımların değeri yaklaşık 30 Milyar TL civarındadır. Bu havzaların temizlenmiş olması ve bizim de rögarları temizlemiş olmamız, şehrimize düşen yağışın birikmemesini ve akmasını sağladı. Bu sayede Düzce’de büyük bir yıkım ya da can kaybı yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

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"Belediyecilik altyapıdır"

Her fırsatta Düzce’de kalıcı işler yapmak istediğini ve buna göre projeler ürettiğini ifade eden Özlü, Düzce’nin altyapısında yaşanan büyük dönüşümü anlatarak şunları söyledi: "Bana göre belediyecilik altyapıdır. Altyapı sağlam olmadığında siz üzerine ne yaparsanız yapın kalıcı olmaz, zarar görür. Biz altyapı çalışmalarımıza içme suyundan başladık. İki şey yapıyoruz; birincisi arıtma tesisimizi yeniliyoruz, ikincisi şehir şebekesini yeniliyoruz. Arıtma tesisine gelen kaynakları çeşitlendiriyoruz ve üç kaynaktan su almayı planlıyoruz. Bu yatırımın değeri yaklaşık 45 Milyon Euro. Şu anda Düzce’de birçok mahallede aynı anda çalışmalar devam ediyor. Kullandığımız borular uzun ömürlü, yaklaşık 100 yıl. Yani önümüzdeki 100 yıl Düzce’nin içme suyu şebekesine müdahale etme ihtiyacı kalmayacak."

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"Yeşil enerji ile kapasitemiz 100 bine çıkacak"

Toplu ulaşım sistemlerinde yaygınlaşan elektrikli araç uygulamalarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Faruk Özlü, Düzce’de her geçen gün artan yolcu kapasitesini karşılamak üzere araç sayısını artıracaklarını, araçların tamamen elektrikli olacağını ifade ederek şöyle konuştu: "Toplu taşıma sistemimizi optimize ettik. Önceden günlük yolcu kapasitemiz 22 bin idi, bugün 54 bin. 22 bin ortalama yolcunun olduğu şehirde ortalama otobüs büyüklüğünü seçtik. Otobüs sayımızı artırdık, şu an 191 otobüsümüz, 33 hattımız var. Gelecek dönemde elektrikli araçlara geçiyoruz, otobüslerimizin tamamı elektrikli olacak. Yaklaşık 250 araçlık bir filo kuruyoruz. Güneş panellerinden elde edeceğimiz enerji ile bu araçları şarj edeceğiz. Bu araçlarımız sayesinde günlük yolcu taşıma kapasitemizi 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz."