Cumayeri'nde Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, tarımsal üretime emekleriyle katkı sağlayan kadın çiftçiler bir araya geldi.

Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Cumayeri Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programa, Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, kurum temsilcileri ve kadın çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Cumayeri Kaymakamı Ceyhun Denli, kadın çiftçilerin emekleriyle tarımsal üretime ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu belirterek, üretimin her aşamasında özveriyle çalışan kadınların Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

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Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise kadın çiftçilerin emekleriyle ilçenin tarımsal üretimine ve ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, tüm kadın üreticilerin gününü kutladı.

İl Müdürü Esra Uzun ise kadın çiftçilerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, aile ekonomisinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, İl Müdürlüğü olarak kadın üreticileri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kahverengi kokarca ile mücadeleye de değinen Uzun, zararlıyla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, özellikle kışlak mücadelesinde kadın çiftçilerin desteğinin büyük önem taşıdığını ve tarımsal üretimin korunması için topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.