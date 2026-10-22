Üniversite öğrencileri mezunlarla deneyimlerini paylaştı

– Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Programı kapsamında "Geleceğe Köprü: Öğrenci ve Mezun Mentorluk Programı 2" projesi gerçekleştirildi. Programda üniversite öğrencileri, farklı sektörlerde deneyim kazanmış mezunlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen ÜNİDES Programı kapsamında, üniversite öğrencileri ile mezunları buluşturan "Geleceğe Köprü: Öğrenci ve Mezun Mentorluk Programı 2" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında üniversite öğrencileri, farklı sektörlerde çalışma deneyimi bulunan mezunlarla bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, mezunların mesleki deneyimlerinden yararlanma ve farklı sektörlere ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu. Programla üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına katkı sağlanması, iş hayatına yönelik farkındalıklarının artırılması ve mezunlarla öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.