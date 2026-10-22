Düzce'de öğrenciler gençlik merkezinde buluştu

– Düzce Gençlik Merkezi, 'Okullar Merkezimde' projesi kapsamında Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, düzenlenen etkinliklerde hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Düzce Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Okullar Merkezimde' projesi kapsamında, Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri Gençlik Merkezinde bir araya geldi. Proje kapsamında Gençlik Merkezini ziyaret eden öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklere katılarak eğlenceli ve öğretici vakit geçirdi. Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte, birlikte öğrenme ve paylaşım ön plana çıktı. Düzce Gençlik Merkezi tarafından yapılan paylaşımda, "Proje AİHL öğrencilerimizi Gençlik Merkezimizde ağırladık. Birlikte hem eğlendik hem öğrendik, bol bol güzel hatıralar biriktirdik" ifadelerine yer verildi.