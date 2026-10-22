Düzce'de gençlere yapay zeka eğitimi başladı

GENÇ 2030 programı kapsamında yürütülen sertifikalandırma süreci doğrultusunda Düzce Gençlik Merkezinde eSınav gerçekleştirildi. Gençlerin yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Düzce Gençlik Merkezinde, GENÇ 2030 programı kapsamında gençlere yönelik Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitimi düzenleniyor. Eğitim programında katılımcılara yapay zekanın temel kavramları ve kullanım alanları hakkında bilgiler veriliyor. Eğitim kapsamında gençler, yapay zekanın tarihçesi, doğru prompt (komut) yazımı ve yapay zeka araçlarının kullanımı hakkında bilgi ediniyor. Programla gençlerin dijital teknolojilere yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yapay zeka araçlarını daha bilinçli ve etkili kullanmalarının sağlanması hedefleniyor.

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