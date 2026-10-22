Cumayeri'nde içme suyu kaynağı ve isale hattında iyileştirme çalışmaları sürüyor

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yoğun yağışların ardından ilçe genelinde meydana gelen su bulanıklığı sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturmak amacıyla İller Bankası teknik inceleme ekipleriyle bir araya geldi.

İller Bankası’nın uzman teknik ekibiyle birlikte Subaşı Köyü’nde bulunan su kaynağından itibaren isale hattı boyunca detaylı incelemeler yapıldı. Saha incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "Tespit ettiğimiz kritik noktalardaki iyileştirme ve revizyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması adına tüm imkanlarımızla sahadayız. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak hattımızı tam kapasiteyle devreye alacağız. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.