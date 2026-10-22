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        Öğrencilere başarı ödülü, ailelere bebek desteği

        – Düzce Valisi Mehmet Makas'ın olurlarıyla, MÜSİAD Düzce Şubesi ile iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle ihtiyaç sahibi ailelere ve yeni doğan bebeklere destek sağlanması, liselerde okul birincisi olan öğrencilerin ise ödüllendirilmesi için iş birliği yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Öğrencilere başarı ödülü, ailelere bebek desteği

        – Düzce Valisi Mehmet Makas'ın olurlarıyla, MÜSİAD Düzce Şubesi ile iki ayrı iş birliği protokolü imzalandı. Protokollerle ihtiyaç sahibi ailelere ve yeni doğan bebeklere destek sağlanması, liselerde okul birincisi olan öğrencilerin ise ödüllendirilmesi için iş birliği yapıldı.

        Düzce'de ailelerin sosyal yönden desteklenmesi ve eğitimde akademik başarının teşvik edilmesi amacıyla iki önemli iş birliği hayata geçirildi. Vali Mehmet Makas'ın olurlarıyla, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile MÜSİAD Düzce Şubesi arasında "Aileye Bereket, Bebeğe Destek Projesi" İş Birliği Protokolü, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile MÜSİAD Düzce Şubesi arasında ise "Eğitimde Başarı Ödülleri" iş birliği protokolü imzalandı.

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        Aileye Bereket, Bebeğe Destek Projesi kapsamında ailelere rehberlik ve sosyal destek hizmetleri sunulması, yeni doğan bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

        Eğitimde Başarı Ödülleri protokolüyle ise 20262027 eğitimöğretim yılından itibaren Düzce Merkez ilçedeki resmi liselerde okul birincisi olan öğrencilerin ödüllendirilmesi planlanıyor. Her yıl kurumların ortak kararıyla belirlenecek ödüllerle öğrencilerin akademik başarılarının teşvik edilmesi ve gençlerin eğitim hedeflerine ulaşma motivasyonlarının artırılması sağlanacak.

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        Protokol kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların koordinasyonunu ve okul birincilerinin belirlenmesine ilişkin resmi süreçleri yürütecek. MÜSİAD Düzce Şubesi ise ödüllerin finansmanı ve temini başta olmak üzere programın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. Ayrıca iki kurumun temsilcilerinden oluşan ortak yürütme komisyonu kurulacak.

        Vali Makas'tan hayırlı olsun mesajı

        Vali Mehmet Makas, imzalanan protokollerin ailelere, öğrencilere, eğitim camiasına ve tüm Düzcelilere hayırlı olmasını diledi.

        MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Özgür Sağlam, ise "Bir ülkenin geleceğine yapılabilecek en değerli yatırımın insana, eğitime ve aileye yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla hem ailelerimizin yanında olmayı hem de gençlerimizin başarılarını desteklemeyi önemsiyoruz. Bu iş birliklerinin hayata geçirilmesine katkı sunan Valimiz Mehmet Makas'a ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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        İş birlikleriyle ailelerin sosyal destek hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesi, bebeklerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve öğrencilerin akademik başarılarının ödüllendirilerek teşvik edilmesi amaçlanıyor. Eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini de güçlendirmesi beklenen çalışmaların, Düzce'de toplumsal dayanışmaya ve gençlerin geleceğine katkı sunması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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