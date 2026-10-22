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        Düzce'de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

        Düzce'de kaldırıma çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Düzce'de motosiklet kaldırıma çarptı: 2 yaralı

        Düzce’de kaldırıma çarpan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Aydınpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ö. idaresindeki 54 KY 840 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü İbrahim Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan Abdülkadir M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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