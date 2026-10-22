Konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
IHAAW191308ASA/22102026
IHAAW191308ASA/22102026
Konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Enes BektaşAli Yıldız
DÜZCE (İHa) Düzce’de konfeksiyon atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, Şıralık Mahallesi 5566. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde meydana geldi. Atölyenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
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