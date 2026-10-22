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        Konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        IHAAW191308ASA/22102026

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        IHAAW191308ASA/22102026

        Konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Enes BektaşAli Yıldız

        DÜZCE (İHa) Düzce’de konfeksiyon atölyesinin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Olay, Şıralık Mahallesi 5566. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon atölyesinde meydana geldi. Atölyenin elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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