Düzce'de konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi.

Şıralık Mahallesi 5566. Sokak'ta faaliyet gösteren konfeksiyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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