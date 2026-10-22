Düzce'de konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Düzce'de konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 22.10.2026 - 22:55 Güncelleme:
Düzce'de konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şıralık Mahallesi 5566. Sokak'ta faaliyet gösteren konfeksiyon atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının işletmenin diğer bölümlerine sıçramasını önledi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında hasar meydana geldi.
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