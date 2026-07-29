Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

        Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, taktiksel çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Körfez ekibi, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Düzce'de bunalıma giren genç kadın çatıya çıktı
        Düzce'de bunalıma giren genç kadın çatıya çıktı
        Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
        Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
        Düzce'de köy evi yangında kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de köy evi yangında kullanılamaz hale geldi
        Akçakoca'da sahile kırmızı bayrak çekildi
        Akçakoca'da sahile kırmızı bayrak çekildi
        Düzce Belediyesi gençleri rafting ile buluşturdu Gençler 12 kilometrelik Me...
        Düzce Belediyesi gençleri rafting ile buluşturdu Gençler 12 kilometrelik Me...
        Vali Mehmet Makas Ülkücü gençlerin misafiri oldu
        Vali Mehmet Makas Ülkücü gençlerin misafiri oldu