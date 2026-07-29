Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti. Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, taktiksel çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı. Körfez ekibi, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

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