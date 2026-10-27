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        Lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

        – Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi verildi

        – Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik Kızılay tanıtımı, akran eğitimi ve ilk yardım eğitimi düzenlendi.

        Türk Kızılay Düzce Kadın Kolları Teşkilatı tarafından İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik bilgilendirme programı gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrencilere Kızılay'ın faaliyetleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, akran eğitimiyle dayanışma ve yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi hedeflendi. Bolu Kızılay İlk Yardım Merkezi tarafından verilen eğitimde ise temel ilk yardım uygulamaları ve acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı. Gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin hem Kızılay faaliyetleri hakkında bilinçlendirilmesi hem de ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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