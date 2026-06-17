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        "Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 40 ilden 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:18 Güncelleme:
        "Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 40 ilden 660 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası" tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Akçakoca Şehir Stadyumu'nda 2 gün süren şampiyonada 8 kategoride 660 sporcu mücadele etti.

        Her takımın farklı yöresel kıyafet giyerek ok gerdiği şampiyonada, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç A kızlar, genç A erkekler, genç B kızlar ve genç B erkekler kategorilerinde yarışmalar gerçekleştirildi.

        Belirlenen süre içerisinde oklarını hedefe en çok isabet ettirerek dereceye giren sporcular, müsabakalar sonunda madalya ile ödüllendirildi.

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