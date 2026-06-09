Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Tütün kullanımının önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi

        Tütün kullanımının önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, tütün kullanımının, insanlığın karşılaştığı önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Tütün kullanımının önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğu belirtildi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Gökşin Cihan, tütün kullanımının, insanlığın karşılaştığı önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.


        DÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Cihan, sigaranın yol açtığı sağlık, ekonomik ve çevresel zararların boyutlarına dikkati çekti.

        Cihan, tütün kullanımının, insanlığın karşılaştığı önlenebilir en büyük halk sağlığı sorunu olduğunu aktararak, "Kovid-19 pandemisi 3 yılda dünya genelinde yaklaşık 6,5 milyon kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Sigara ise her yıl dünya genelinde 8 milyondan fazla insanın ölümüne yol açıyor. Bu, kesintisiz ve kronik bir pandemidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'de tütün kullanımının yol açtığı can kayıplarının büyüklüğüne değinen Cihan, "6 Şubat depremlerinde 45 bin vatandaşımızı kaybettik ve haklı olarak bunu 'asrın felaketi' olarak adlandırdık. Ülkemizde tütün kullanımı nedeniyle her yıl yaklaşık 100 bin insanımız hayatını kaybediyor. Her 5 dakikada 1 vatandaşımızı toprağa veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cihan, tütün kullanımının yalnızca sağlık açısından değil çevresel yönden de ciddi sonuçlar doğurduğunu, Türkiye'de her gün yaklaşık 90 ton sigara izmaritinin doğaya ve çevreye bırakıldığını ve üretilen her 3 bin paket sigara için 1 ağacın yok edildiğini aktardı.

        Sigaranın sağlık açısından zararlarına da değinen Cihan, şunları kaydetti:

        "Bir sigara yakıldığında 7 binden fazla kimyasal madde ortaya çıkıyor. Bunların yüzlercesi zehirli, en az 70'i ise kanserojen nitelikte. Bu maddeler, başta solunum sistemi olmak üzere tüm organ sistemlerine zarar veriyor. Akciğer dokusunun tahrip olması sonucu nefes darlığı ve kronik öksürük ortaya çıkıyor. Damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon ve pıhtılaşma riskini de artırıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Gergin salı! Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özel TBMM'de konuştu
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Özgür Özel: Burada konuşmak bir zafer değildir
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Haziran 2026 haberleri
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Kast ajanslarına 42 milyon TL ceza
        Duygusal veda
        Duygusal veda
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Galatasaray'dan Vlahovic bombası!
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Elon Musk’ın Mars hayali Wall Street’i fethetti
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        Anne öldü kızı ağır yaralı! Eski kocadan kezzaplı dehşet!
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        İlyas İlbey’den üzücü haber
        LGS'de bir ilk!
        LGS'de bir ilk!
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        Buz kıracağıyla beyne müdahale eden doktor: Walter Freeman
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        50 derece sıcaklıkta, 2 bin yıldır akıyor
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Galatasaray'dan Gedson sürprizi!
        Aşkı doğruladı
        Aşkı doğruladı
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        Kıyıya vuran balinayı dinamitle patlatmaya çalıştılar
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!
        İşte Dünya Kupası'nın en golcüleri!

        Benzer Haberler

        Düzce İş Kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor
        Düzce İş Kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor
        Spor okulları projesi için iş birliği
        Spor okulları projesi için iş birliği
        Yaşayan diller ve lehçeler komisyonu toplandı
        Yaşayan diller ve lehçeler komisyonu toplandı
        Düzce iş kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor 5 ayda 242 kişi işe...
        Düzce iş kulübü istihdama katkı sağlamaya devam ediyor 5 ayda 242 kişi işe...
        Şifalı Su mevkiinde güvenlik için çalışma başlıyor
        Şifalı Su mevkiinde güvenlik için çalışma başlıyor
        19 Mayıs'ta temel kazıları başladı Spor salonu inşaatı başladı
        19 Mayıs'ta temel kazıları başladı Spor salonu inşaatı başladı