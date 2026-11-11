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        Vali Makas, şampiyon sporcuları kabul etti

        Düzce Valisi Mehmet Makas, uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında önemli dereceler elde ederek Düzce'yi gururlandıran sporcuları makamında ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Vali Makas, şampiyon sporcuları kabul etti

        Düzce Valisi Mehmet Makas, uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında önemli dereceler elde ederek Düzce’yi gururlandıran sporcuları makamında ağırladı.

        Düzce’de farklı spor branşlarında elde ettikleri başarılarla adlarından söz ettiren sporcular, Vali Mehmet Makas ile bir araya geldi. Uluslararası ve ulusal müsabakalarda boks, karate ve kick boks branşlarında dereceye giren sporcuları tebrik eden Vali Makas, elde edilen başarıların Düzce adına gurur verici olduğunu ifade etti. Sporcularla yakından ilgilenen Makas, başarılarında emeği bulunan antrenörlere de teşekkür ederek sporculara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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