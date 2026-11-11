Şehir mezarlığına estetik dokunuş Aile mezarlıklarına yeni düzenleme

Düzce Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü, teknolojik imkanları entegre ettiği şehir mezarlığında yeni bir çalışma başlattı. Düzcelilerin ebedi istirahatgahı olan Şehir Mezarlığı’ndaki aile kabristan parselleri, estetik görüntü amacıyla tek tip bordür taşlarla yeniden düzenleniyor.

Düzce Belediyesi, şehir genelinde başlattığı yenileme, bakım ve onarım çalışmalarını tüm yönleri ile sürdürmeye devam ediyor. Düzcelilerin modern bir şehirde yaşaması ve mevcut kamusal alanların düzeninin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Şehir Mezarlığı’nda da ekipler emek sarf ediyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan kapsamlı çalışma ile toplam kullanım alanı 220 bin metrekare olan Şehir Mezarlığı’nda estetik düzenlemeler yapıldı.

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Şehrin en büyük mezarlık alanı olan Şehir Mezarlığı’nda bulunan Aile Kabristanlığı parsellerinde önce tespit yapan ekipler, birbirinden farklı görünen ve bazı kısımları deforme olan şahsi mezar parsellerinin tek tip görünüme kavuşması ve mezarlık bütünlüğünün sağlanması amacıyla bordür taş döşemesi başlattı. Aile mezarlıklarının hem daha görünür kılınması hem de bakım ve onarım çalışmalarının daha kolay yapılması amacıyla uygulanan çalışmalar kapsamında tüm mezarlıkta bulunan parsel ayırma düzenlemesi yeni bordür taşlar ile yapılacak.

Vatandaşlar memnun oldu

Ahirete irtihal eden yakınlarını ziyaret eden Düzceliler de şahit oldukları manzara karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, her bayramda yapılan temizlik çalışmalarına da atıfta bulunarak yeni parsel düzenlerinin bu temizlik çalışmalarını da kolaylaştıracağına inandıklarını ifade etti. Vatandaşların sahadaki personele teşekkürlerini ilettiği çalışmalar etaplar halinde belirlenen program çerçevesinde en kısa süre içinde tamamlanacak.