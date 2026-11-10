Depo olarak kullanılan evde yangın

Yangın, akşam saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Şahin’e ait, malzeme deposu olarak kullanıldığı belirtilen müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

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