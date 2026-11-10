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        Bolu Dağı'nda 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

        Bolu Dağı mevkiinde 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 19:36 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

        Bolu Dağı mevkiinde 3 tırın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

        Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslayan tır bariyerlere çarptı. Ardından 2 tır da makaslayan tıra çarparak durabildi. Kazada 1 kişi araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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