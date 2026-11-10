Bolu Dağı'nda 3 tır çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kaza, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı tüneller çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, makaslayan tır bariyerlere çarptı. Ardından 2 tır da makaslayan tıra çarparak durabildi. Kazada 1 kişi araçta sıkışırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abant gişelerden İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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