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        Kalça koruyucu cerrahi başarıyla uygulandı

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, kalça eklemini korumayı amaçlayan Ganz osteotomisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede ikinci kez uygulanan operasyonla, 33 yaşındaki kadın hastanın tedavisinde önemli bir aşama kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Kalça koruyucu cerrahi başarıyla uygulandı

        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda, kalça eklemini korumayı amaçlayan Ganz osteotomisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede ikinci kez uygulanan operasyonla, 33 yaşındaki kadın hastanın tedavisinde önemli bir aşama kaydedildi.

        Ameliyat hakkında bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Osman Yücel, halk arasında kalça çıkığı olarak bilinen gelişimsel kalça displazisinin, kalça yuvasının yeterince gelişmemesi sonucu ortaya çıktığını belirtti.

        Hastalığın tedavisinde erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Yücel, bebeklerin doğumdan sonraki ilk 1–2 ay içerisinde kalça ultrasonuyla değerlendirilmesinin, sorunun erken dönemde tespit edilmesini sağladığını ifade etti. Erken tanı alan bebeklerin büyük bölümünün ameliyata gerek kalmadan basit yöntemlerle tedavi edilebildiğini kaydetti.

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        Bazı vakaların bebeklik döneminde fark edilmeyebildiğini veya başlangıçta belirgin şikâyetlere neden olmayabildiğini aktaran Doç. Dr. Yücel, kalça yuvasındaki yetersizliğin zamanla ekleme binen yükün dengesiz dağılmasına yol açabildiğini belirtti. Bu durumun özellikle genç erişkinlik döneminde kasık ve kalça ağrısı, hareket kısıtlılığı ve eklemde erken yıpranma gibi sorunlara neden olabildiğini dile getirdi.

        Kalça eklemini korumayı amaçlayan cerrahi yöntem

        Ganz osteotomisinin, kalça yuvasının konumunu düzelterek uyluk kemiğinin başını daha iyi örtmesini sağlayan bir cerrahi yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Yücel, ameliyatla ekleme binen yükün daha dengeli dağıtılmasının ve hastanın kendi kalça ekleminin korunmasının hedeflendiğini söyledi.

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        İsviçreli ortopedi cerrahı Reinhold Ganz tarafından geliştirilen bu yöntemin protez ameliyatından farklı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yücel, hastanın ekleminin değiştirilmediğini, kendi kemiğinin yeniden konumlandırıldığını ifade etti. Özellikle eklem kıkırdağında ileri derecede hasar bulunmayan, ağrısı olan genç ve orta yaşlı hastalarda tercih edilen yöntemin ileri düzey cerrahi deneyim ve teknik beceri gerektirdiğini, bu nedenle Türkiye’de sınırlı sayıda merkezde uygulanabildiğini kaydetti.

        Bölgedeki hastalara kendi şehirlerinde tedavi olanağı

        Ganz osteotomisi ameliyatını hastanelerinde ikinci kez gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Yücel, ilk ameliyatın nisan ayında yapıldığını hatırlattı. Bildikleri kadarıyla yöntemin daha önce Düzce ve çevre illerde uygulanmadığını ifade eden Doç. Dr. Yücel, Düzce Üniversitesi’nin bu ameliyatı gerçekleştirebilen merkezler arasına katılmasıyla bölgedeki hastaların tedavi için başka şehirlere gitmek zorunda kalmadan ameliyat olabildiğini vurguladı.

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        Yaklaşık üç saat süren ameliyat komplikasyonsuz tamamlandı

        Ameliyat edilen hastanın 33 yaşında bir kadın olduğunu belirten Doç. Dr. Yücel, hastanın sol kalçasında uzun süredir devam eden şiddetli ağrının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. Kalçasındaki yapısal sorunun yıllar önce tespit edildiğini ve takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Yücel, hastanın daha önce başvurduğu sağlık kuruluşlarında ameliyat için ileri bir merkeze yönlendirildiğini ifade etti. Hastanın klinik değerlendirmesinin ardından röntgen ve tomografi görüntülerinin incelendiğini ve ameliyatın planlandığını belirten Doç. Dr. Yücel, yaklaşık üç saat süren operasyonun herhangi bir komplikasyon gelişmeden tamamlandığını kaydetti. Hastanın ameliyattan sonraki gün ayağa kaldırıldığını ve yürüme desteğiyle taburcu edildiğini bildirdi.

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        "2–3 ay içinde günlük yaşama dönüş mümkün"

        Ameliyat sonrası iyileşme süreci hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Yücel, hastaların ilk 6–8 hafta boyunca koltuk değneği kullanarak ve ameliyatlı tarafa sınırlı yük vererek yürümeleri gerektiğini belirtti. Bu süreçte kemik iyileşmesinin düzenli kontrollerle takip edildiğini ifade eden Doç. Dr. Yücel, hastadan hastaya değişmekle birlikte çoğu kişinin 2–3 ay içerisinde desteksiz yürüyebildiğini ve günlük yaşamına dönebildiğini söyledi. Ameliyattaki temel hedeflerinin hastanın ağrısını azaltmak ve kendi kalça eklemini uzun yıllar sağlıklı ve işlevsel biçimde kullanabilmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

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        "Uzun süren kalça ve kasık ağrıları ihmal edilmemeli"

        Özellikle genç yaşlarda başlayan ve uzun süre devam eden kasık ve kalça ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yücel, yürürken veya merdiven çıkarken artan ağrı, topallama ve hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin bir ortopedi uzmanına başvurmasını önerdi.

        Erken değerlendirmenin ağrının nedeninin belirlenmesi ve kişiye uygun tedavinin planlanması açısından önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yücel, uygun hastalarda kalça koruyucu cerrahi yöntemlerin kişinin kendi eklemini uzun yıllar korumasına katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

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