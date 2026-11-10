Asfalt çalışmaları 6 mahallede sürüyor: 76 bin ton asfalt serildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Çamköy, Sancaklar, Azmimilli, Derelitütüncü, Darıcı ve Beyciler mahallelerinde asfalt çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kent genelinde bugüne kadar 76 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Düzce Belediyesi, kent genelinde yol yenileme ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, asfalt çalışmalarının Çamköy, Sancaklar, Azmimilli, Derelitütüncü, Darıcı ve Beyciler mahallelerinde sürdüğünü duyurdu. Mahalle mahalle, sokak sokak devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar toplam 76 bin ton asfalt serimi yapıldı. Belediye ekipleri, hava şartlarının elverişli olduğu sürece kent genelindeki yol çalışmalarını sürdürecek. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Faruk Özlü, gece gündüz görev yapan belediye personeline teşekkür ederek yol yenileme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini ifade etti.