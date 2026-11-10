Başkan Özlü "Doğalgaz geldi, sorunlara özel çözüm üretilecek" "Yol medeniyettir, asfalt hepimizin hakkı"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ozanlar Mahallesi sakinleri ile mahalle sohbetlerinde bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran mahalle sakinleri özellikle doğalgaz yatırımları konusunda yapılan çalışmalar ve mahalle ihtiyaçlarının karşılanması dolayısıyla Faruk Özlü'ye teşekkür etti.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri buluşmaları kapsamında Ozanlar Mahallesi sakinleri ile buluştu. Yeni mahalle olan Ozanlar'da bu yıl yapılan doğalgaz yatırımlarının ana gündem olduğu toplantıda konuşan Ozanlar Mahalle muhtarı ve DESOB Başkanı Bülent Keser, Başkan Özlü'nün yaptığı çalışmaların Düzce'de büyük bir dönüşüme öncülük ettiğini belirterek "Düzce'de çok önemli işler yapılıyor. Hiçbir belediye başkanı alt yapıya girmek istemez, kendisi şu an bütün ekibiyle şehrimizin içme suyu şebekesini yeniliyor. Biz mahalle olmadan önce biz köy olarak altyapımızı yeniledik, dolayısıyla asfaltlama çalışmalarımız sorunsuz yapılabilir" dedi.

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Faruk Özlü, mahalle sakinlerine hitabında Ozanlar Mahallesinin doğalgaz serüveni ve geçmişinden bahsederek; "Bundan 2 yıl kadar önce hanım kardeşlerimiz geldiler ve doğalgaz istiyoruz dediler. Ben de onlara söz verdim, en az bir yıl imar çalışmalarını yapacağız dedim. Bizim vaat verdiğimiz 7 mahalle var bir de Kabalak köyü var. Sonrasında doğalgaz ile ilgili kurumun yöneticiler ile görüştüm. O günlerde yatırım için ayırdıkları bütçe üç mahalle için yeterliydi. Üç mahalle istediler benden ilk söylediğim mahalle Ozanlar oldu. Burada yanlış anlaşılmasın her bir mahalle muhtarımız bizim için çok değerli. Düzce'deki bütün muhtarlarımız her biri çok çalışkan, kendi mahallesi için gece gündüz çalışıyorlar. Bizi hiç boş bırakmıyorlar, bundan çok memnunuz. Bundan iki yıl önce bu mahallemize nasıl doğalgaz sözü verdiysek, doğalgaz alamayan bazı noktalar var onlara da getireceğiz. Dört mahallemiz daha var doğalgaz bekleyen, İller Bankası ile görüştük. Zemin etüdü çalışmaları başladı. Bir ay içinde bitirmelerini rica ettik. Dergaz ile yaptığımız görüşmede 2027 yılı içinde bu dört mahallenin yatırım planına alındığını söyledi. Kısmi imar planlarında sıkıntılı yerler olabilir, onlara da özel çözüm üreteceğiz" dedi.

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"Ayaz olmadığı sürece asfalt için sahadayız"

Asfalt çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Özlü, hava şartlarının uygun olduğu her dakika sahada çalışmaların devam edeceğine vurgu yaparak şu an yapılan 500 Milyon TL'lik yatırımın öz kaynaklar ile yapıldığını hatırlattı ve şöyle konuştu: "Hava şartları eksi değerlere düşmediği sürece asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim görev süremiz bitmeden asfaltlanmamış tek bir sokak, cadde kalmayacak. Gelirken baktık, yollar bozuk. Böyle yol olmaz, asfaltlanacak. Yalnız alt yapıda yapılması gerekenler var. Yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu yatırımlarını yapmamız lazım. Biz asfaltımızı serelim, eğer teknik olarak uygunsa altyapı yatırımlarını yolun kenarından geçirelim. Bu çalışmayı yapalım istiyorum. Size bir anımı anlatmak isterim; 2015 yılında milletvekili olduğumda bir köye gittik, yolları çok bozuktu. O zamanlar oranın yollarına özel idare bakıyor, çok da mütevazı bir köy muhtarı var. Ben muhtarımızdan utandım. Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek idi. O günlerde Şimşek'ten 10 Milyon TL ödenek geldi Düzce'ye ve biz yolları asfaltladık. Bugün de asfalta başladık, bunları kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 500 Milyon TL'lik de kredimiz şu an hazır. Onu da kullanırsak toplamda Düzce'ye 1 Milyar TL'lik asfalt yatırımı yapmış olacağız. Yol medeniyettir, asfalt hepimizin hakkı ama ben bu mahallenin şehir konforunda köy olmasını tercih ederim. Ulaşımsa ulaşım, doğalgaz ise doğalgaz şehir konforu elbette olmalı ama tarım alanlarımızı mutlaka koruyalım."

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Mahalle sohbetlerinin Ozanlar sakinleri ile düzenlenen günü, doğalgaz bağlanmasında sorun yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için alternatifler üretilmesi ve mahallede bulunan parkların yenilenmesi konusundaki taleplerin ilgili birimlere yönlendirilmesinin ardından sona erdi.