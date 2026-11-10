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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı Uyuşturucu kullanan 43 kişi hakkında işlem yapıldı

        Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı Uyuşturucu kullanan 43 kişi hakkında işlem yapıldı

        – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        Uyuşturucu satıcısı 3 kişi tutuklandı Uyuşturucu kullanan 43 kişi hakkında işlem yapıldı

        – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

        Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 28 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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        Çalışmalarda; 108 gram esrar, 52,99 gram bonzai, 40 gram kokain, 2 bin 50 adet sentetik ecza, 31,81 gram metamfetamin, 46 gram bonzai hammaddesi, 13 gram afyon sakızı, 4 adet ekstasy, 5 adet payp, 1 adet terazi, 4 gram skunk, 40 gram amfetamin, 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Kaçak alkol ve telefon ele geçirildi

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından hafta boyunca 5 olaya müdahale edilirken 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 20 litre kaçak alkol, 2 kaçak alkollü içki ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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