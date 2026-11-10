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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri 18 Bine yakın kişi sorgulandı aranan 50 kişi yakalandı

        18 Bine yakın kişi sorgulandı aranan 50 kişi yakalandı

        Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 17 bin 734 kişi sorgulandı, 50 şahıs gözaltına alınırken 26 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:53 Güncelleme:
        18 Bine yakın kişi sorgulandı aranan 50 kişi yakalandı

        Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 17 bin 734 kişi sorgulandı, 50 şahıs gözaltına alınırken 26 kişi tutuklandı.

        Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 28 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada 17 bin 734 şahıs sorgulandı.

        Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 50 kişi gözaltına alınırken, 26 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 54 mermi, 3 şarjör, 3 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 5 tabanca, 5 kartuş ve 1 kesicidelici alet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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