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        Düzce Belediyesi'nden Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde duygulandıran video

        Düzce Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir video hazırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 23:22 Güncelleme:
        Düzce Belediyesi'nden Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde duygulandıran video

        Düzce Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla duygu dolu bir video hazırladı.

        Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle hazırladığı video, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen çekimlerde, görme engelli rolü yapan bir vatandaş sokakta karşılaştığı Düzcelilerle sohbet ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında sorular yöneltti. Atatürk'ün fotoğraflarını daha önce hiç göremediğini belirten vatandaş, sohbet ettiği kişilerden onu kendisine tarif etmelerini, Türk milleti için neler yaptığını anlatmalarını istedi.

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        "Atatürk'ü bana anlatır mısınız?"

        Görme engelli vatandaşın "Atatürk'ü bana anlatır mısınız?" sorusu, Düzce sokaklarında duygu yüklü bir sohbet başlattı. Vatandaşlar, Atatürk'ün sarı saçlarını, mavi gözlerini ve kendine özgü duruşunu tarif ederken, cesaretinden ve vatan sevgisinden de bahsettiler. Sohbet sırasında vatandaşlar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu aramızdan fiziken ayrıldı. Mavi gözlü, sarı saçlı, çakmak gibi bir liderdi. Kıyafetleri o zamana göre çok moderndi ve ilk giyen insanlardan biriydi. Türkiye için neler yaptığını bilmek için görmeye ihtiyacımız yok. Onun fikirleri halen yaşıyor. Atatürk bizim için özgürlüğü ifade ediyor. Atatürk'ü özlüyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz" sözleri, hazırlanan videonun vermek istediği mesajı da gözler önüne serdi.

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        Görme engelli vatandaşın sorularına içtenlikle yanıt veren Düzceliler, Atatürk'ün milletin gönlündeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntüler, Atatürk'ün "Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir" sözünü bir kez daha hatırlattı.

        Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnet duygularını bir araya getirdi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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