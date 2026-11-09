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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de refüjdeki beton bloklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Düzce'de refüjdeki beton bloklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin refüjdeki beton bloklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Düzce'de refüjdeki beton bloklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin refüjdeki beton bloklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun Düzce istikametinde seyreden S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, Altınpınar köyü mevkisinde refüjdeki beton bloklara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Türkel, H.T. ve A.T. yaralandı.

        Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Türkel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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