Düzce'de refüjdeki beton bloklara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Düzce'de otomobilin refüjdeki beton bloklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobilin refüjdeki beton bloklara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Düzce istikametinde seyreden S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, Altınpınar köyü mevkisinde refüjdeki beton bloklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatice Türkel, H.T. ve A.T. yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hatice Türkel müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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