Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de düzenlenen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası'nda ev sahibi ekip, takım halinde üçüncü oldu 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

        Düzce'de düzenlenen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası'nda ev sahibi ekip, takım halinde üçüncü oldu 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

        Düzce Belediyesi tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin anısına düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası'nda Düzce Belediyesi, takım halinde üçüncülük elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Düzce'de düzenlenen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası'nda ev sahibi ekip, takım halinde üçüncü oldu 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren sporcular ödüllendirildi

        Düzce Belediyesi tarafından, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçiler Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin anısına düzenlenen Serbest Güreş Turnuvası'nda Düzce Belediyesi, takım halinde üçüncülük elde etti.

        Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuva, 8 Kasım Pazar günü Özkan Olcay Spor Salonu'nda yapıldı. Organizasyona 15 ilden 25 kulüp ve 400 sporcu katıldı.

        Turnuvaya Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Murat Postoğlu, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal, Nurettin ve Haydar Zafer'in yakınları, sporcular ve çok sayıda güreşsever katıldı.

        REKLAM

        Sporcuların tartıya çıkmasının ardından başlayan müsabakalarda, 20132021 doğumlular, 20142015 doğumlular ve 20162017 doğumlular kategorilerinde mücadeleler gerçekleştirildi.

        Düzceli sporcular 11 madalya kazandı

        Müsabakalar sonucunda 1011 yaş kategorisinde Yekta Tarakçı 38 kiloda, Musab Kağan Al 44 kiloda üçüncü, Ömer Halis Akyol ise 62 kiloda ikinci oldu. 1213 yaş kategorisinde Miraç Çaldıran 38 kiloda, Gökhan Bartuğ Çakmakçı ise 75 kiloda üçüncülük elde etti. 1415 yaş kategorisinde Muhammed Kuba 38 kiloda, Yusuf Eymen Dindar 68 kiloda birinci oldu. Yunus Emre Çağlayan 41 kiloda, Ömer Berk Yılmaz 75 kiloda ve Yiğit Alp Arslan 100 kiloda üçüncü sırayı aldı.

        REKLAM

        Takım sıralaması

        Takım klasmanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birinci, İstanbul Pendik Spor ikinci, Düzce Belediyesi üçüncü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dördüncü oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Düzce'de AK Parti Düzce İl Başkanı...
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Düzce'de AK Parti Düzce İl Başkanı...
        Düzce'de sis denizi manzarası
        Düzce'de sis denizi manzarası
        Yurt Lig'de şampiyon Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu
        Yurt Lig'de şampiyon Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu
        Hastanede sabotaj ve siber saldırı tatbikatı yapıldı
        Hastanede sabotaj ve siber saldırı tatbikatı yapıldı
        Akçakoca'da sağlık bilgilendirme standı açıldı
        Akçakoca'da sağlık bilgilendirme standı açıldı
        Başkan Özlü çözüm için kurumları bir araya getirdi Sorun iş birliği içinde...
        Başkan Özlü çözüm için kurumları bir araya getirdi Sorun iş birliği içinde...