Yurt Lig'de şampiyon Cahit Zarifoğlu Yurdu oldu

Karşılaşmaların ardından Cahit Zarifoğlu Yurdu turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Aliya İzzet Begoviç Yurdu ikinci, Hafız Hasan Şen Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı. Turnuva boyunca sergilediği centilmence mücadeleyle öne çıkan Akçakoca Yurdu, Fair Play Ödülü’ne layık görüldü.

Düzce’de yurtlar arasında düzenlenen Yurt Lig turnuvası, çekişmeli karşılaşmaların ardından tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesine sahne olan turnuvada takımlar, sahada centilmence rekabet etti. Turnuvanın son karşılaşmalarında Cahit Zarifoğlu Yurdu, Akçakoca Yurdu’nu 41 mağlup etti. Diğer mücadelede ise Aliya İzzet Begoviç Yurdu, Hafız Hasan Şen Yurdu karşısında 31 galip geldi.

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