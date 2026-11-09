Akçakoca'da sağlık bilgilendirme standı açıldı

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışı, hasta hakları, akciğer kanseri ve Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında bilgilendirme yapılarak çeşitli broşürler dağıtıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcıların talepleri doğrultusunda karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi. Sigara kullanımının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilen çalışmada, vatandaşlara Sigara Bırakma Poliklinikleri hakkında da bilgi verildi.

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