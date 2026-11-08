Başkan Özlü Yeni Mahalle sakinlerinin talepleri dinledi Özlü "Vatandaşımız bizden ne istiyorsa yerine getiririz"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetlerinin 49’uncusunu Yeni mahallede gerçekleştirdi. Yağışlı ve soğuk havaya rağmen alanı dolduran mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Özlü, ilgili birim müdürlerine talimat vererek öneriler üzerinde çalışma yapılacağının altını çizdi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle sakinlerini bizzat ziyaret ederek taleplerini almaya devam ediyor. Hafta sonu mesaisini yoğun şekilde şehir merkezinde geçiren Başkan Özlü, AK Parti il teşkilatı mensupları, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile Yeni mahalle sakinlerine konuk oldu. Mahalle sakinlerine hitap ederek mahalle sohbetlerine devam edeceğini vurgulayan Başkan Özlü; "Biz bu mahalle sohbetlerine yaz başında başladık. Yağmur yağsa da kar yağsa da bu toplantıları yapacağız çünkü biz buraya sizleri dinlemek için geldik. Şundan emin olun, seçimden önce ne söz verdiysek bunların takipçisiyiz. Mahallelerde gündem olan bazı konular var bunlara kulak asmayın. İki rehberimiz var biri 100 proje kitabımız biri de sizden gelen taleplerdir" dedi.

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Mahallede en çok şikayet edilen konu olan Kanal Sokak’taki kot farkının üç kurumun iş birliği çalışması ile çözüleceğini belirten Başkan Özlü; "Kanal Sokak meselesini bizzat inceledim. Burada çalışması gereken üç kurum var; DSİ, doğalgaz firması ve Düzce Belediyesi. Bu üç kurum müştereken buradaki kot sorununu çözmek için çalışacak. Bir maliyet hesabı yapmamız lazım. Altında doğalgaz boru hattı var, buradaki deplase çalışması yapması gerekiyor. Bu yol yaklaşık 1,5 metre aşağıya indirilecek. Herkes sorumluluğunu en kısa sürede yerine getirecek" ifadelerini kullandı.

Soruları aldı, gerekli talimatları verdi

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Mahalle sakinlerinin muhtarlık aracılığıyla iletilen taleplerini tek tek okuyan Başkan Özlü, yeni yapılaşma alanlarında asfaltlanmış sokaklara zarar verilmemesi amacıyla müteahhitlere uyarı yapılması ve ayrıca mahalle girişinde bazı sokakların trafik akışının tek yön olması konusunda ilgili birimlere talimat verdi. Öte yandan mahalle sakinlerinin talebi üzerine parklarda güvenliğin sağlanması amacıyla gelen talepleri ilgili başkan yardımcısına yönlendiren Başkan Özlü, asayiş ve güvenlik konusunda kamusal alanlar için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti.

"Esnafımıza soralım, pazaryeri için yer bakalım"

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Mahalle sakinlerinin semt Pazarı talebi üzerine açıklama yapan Başkan Özlü; "Semt pazarı talebi konusunu ilgili esnaf odamız ile istişare ederek çözmemiz lazım. Haftanın her günü Düzce’nin bir mahallesinde Pazar var, aynı güne farklı mahalleler koyarsak, pazarcı esnafı gelmeyebilir. Bizim isteğimiz yetmez, pazarcıların da bunu istemesi lazım. Bu konuyu istişare ederek bir çözüm üretelim. Esnaf kapalı pazaryerini tercih ediyor, eğer uygun bir yer varsa buraya da kapalı pazaryeri planlayabiliriz" dedi.

"Çevre temizliği hepimizin sorumluluğudur"

Mahalle sakinlerinin bahçe atıklarının düzenli toplanması yönünde talepte bulunması üzerine örneklerle açıklama yapan Başkan Özlü, çevre temizliğinde sorumlulukların paylaşılması ve yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekerek; "Bahçe atıkları sorunu için şunu söylemek istiyorum; mahallelerden bu atıklar haftanın belli bir günü alınıyor. Bu atıklar yurtdışında başka ülkelerde yılda bir kez alınıyor ve öyle istediğiniz zaman atamazsınız, cezası var. Önce bizim vatandaş olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Her hafta muhtarlarımız ile birlikte bir gün belirleyelim ve bu tip atıkların toplanacağı gün dışında gelişigüzel atılmasına müsaade etmeyelim" şeklinde konuştu.

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"Bölgenin en ucuz suyu Düzce’dedir"

Su ücretleri ile ilgili gelen eleştirilere yanıt veren Başkan Özlü, faturalara ilişkin açıklamasında beş kalem vergi olduğunu belirterek; "Düzce’deki su ücretleri bu bölgedeki en ucuz sudur, metreküpü 23 TL. İnternete girin bakın, bu bölgede en ucuz su 23 TL. Diğer vergiler de her ilde zaten var. Bu fiyatları belirlerken çevre illere bakıyoruz. Bizimki yani su ve ulaşım ücretleri mutlaka bunlardan ucuz olmalı. Maliyetle bu durumun ilgisi yok, biz çevre illerden daha ucuz olmak için uğraşıyoruz."

"Cadde ve sokakları yıkayacağız"

Düzce’nin gelişmesi ve büyümesine bağlı olarak artan yeni yapılaşmalar ve hafriyat çalışmalarının çevreyi kirletmesine engel olmak için çalışma planı hazırladıklarından söz eden Başkan Özlü, ilk program dahilinde 15 mahallede cadde ve sokakların yıkanacağını belirterek şöyle konuştu: "Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile bir program yaptık. Ben bu cadde ve sokakların tertemiz olmasını, yıkanmasını istiyorum. Hafriyat kamyonları bu asfaltı da bozuyor. Bu inşaat sahipleri de konuşacağız, her yer tertemiz olacak. Şu an hazırladığımız programda 15 mahalle var, buralarda yıkama çalışması yapacağız."

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Mahalle toplantısı vatandaşlarla birebir görüşme ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.