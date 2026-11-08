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        Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda orta şeritte duran hafif ticari araca, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kaza, kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı, hafif ticari araçtaki 1 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda orta şeritte duran hafif ticari araca, arkadan gelen kamyonet çarptı. Kaza, kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı, hafif ticari araçtaki 1 kişi ise yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova rampalarında meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte aniden duran 34 VL 1118 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ise kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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