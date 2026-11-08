Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı; 1 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Gümüşova rampalarında meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte aniden duran 34 VL 1118 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçtaki 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ise kamyonetin araç içi kamerasına yansıdı.

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