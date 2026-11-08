Otoyolda balataları yanan tır söndürüldü

Olay, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sarı Çökek köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Kurdi idaresindeki 01 EVT 44 plakalı tırın balatalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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