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        Düzce göç alan iller arasında birinci sırada

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetinde "Türkiye'de yükselen 3 şehir var; birincisi Düzce, ikincisi Yalova, üçüncüsü Tekirdağ. Burası göç alan ve sürekli büyüyen bir şehir, burası çok güzel bir şehir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Düzce göç alan iller arasında birinci sırada

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetinde "Türkiye’de yükselen 3 şehir var; birincisi Düzce, ikincisi Yalova, üçüncüsü Tekirdağ. Burası göç alan ve sürekli büyüyen bir şehir, burası çok güzel bir şehir" dedi.

        Başkan Faruk Özlü’nün başlattığı mahalle sohbetleri kapsamında bu kez Çamköy Mahallesi sakinleri ve belediye yetkilileri bir araya geldi. AK Parti il teşkilatı yöneticileri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda alanı dolduran mahalleliler Başkan Özlü ve ekibini samimiyetle karşıladı. Her mahallede olduğu gibi Çamköy’de de mahalle sakinlerine hitap eden Faruk Özlü, belediye hizmetlerinin koordineli ve planlı şekilde yürütülmesi için gereken tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek; "Önümüzdeki süreçte bizim yol haritamızı belirleyecek olan iki ana husus var; birincisi seçimden önce Düzce’ye verdiğimiz 100 proje sözüdür. Biz bu 100 projemizle sizden oy istedik, sizler de bizi tercih ettiniz. İkincisi sizlerden gelen talepleri yerine getirmektir. Sizlerden gelen talepler bizim için son derece önemlidir. Bu akşam bütün ekibimizle buradayız, koordineli şekilde çalışıyoruz. Bu taleplerin hepsini gerçekleştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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        "Düzce’de nereye bakarsanız bir çalışma görürsünüz"

        Düzce’de büyük bir kalkınma ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini vurgulayan Başkan Özlü, Düzce’nin göçlerle büyüdüğünü hatırlattı ve şöyle konuştu: "Bu toplantılar genelde seçim zamanlarında yapılır. Biz bunun için gelmedik, önümüzde bir seçim yok, 2029’da seçim var. Biz sizi dinlemeye, sizinle sohbet etmeye ve sizin gönlünüzü kazanmaya geldik. Şu anda Düzce bir şantiye gibi; her yerde bir kule vinç, hafriyat ve inşaat görebilirsiniz. Harıl harıl asfalt döküyoruz, içme suyu şebekemizi yeniliyoruz. Yeni büyük bir hastane projesi yapıyoruz. Her alanda çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar bittiği zaman Düzce’miz herkesin yaşamak istediği en önde gelen şehirlerden biri olacak. Türkiye’de yükselen 3 şehir var; birincisi Düzce, ikincisi Yalova, üçüncüsü Tekirdağ. Burası göç alan ve sürekli büyüyen bir şehir, burası çok güzel bir şehir."

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        "Kusur bulamayanlar, yaptığımız iş üzerinden eleştiri üretiyor"

        Tek ve tam zamanlı işinin Düzce Belediye Başkanlığı olduğunu her fırsatta hatırlatan Başkan Özlü, çeşitli mecralarda yapılan haksız eleştirilere de değinerek sitemini dile getirdi. Özlü: "Bazı arkadaşlar yapmakta olduğumuz işler üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar, çok yanlış. Zaten içme suyu şebekesini değiştiriyoruz, arıtma tesisini yapıyoruz. Bunları eleştiriyor, zaten yapıyoruz. Yapmıyor olsak, hiç ilgilenmesek haklılar. Asfaltı eleştiren var; her taraf çukur, her yer berbat. Bu söylem doğru değil. Harıl harıl asfalt döküyoruz. Biz bu sorunu görmüş ve tedbirimizi almışız, yapıyoruz. Zaten yapmakta olduğumuz işler üzerinden siyaset üretmek çok yanlış. Eleştirecek bir şey bulamıyorlar. Bunlar çalışmıyor, yanlış işler yapıyor diyemeyenler, eksik kusur bulamayanlar zaten yapmakta olduğumuz işler üzerinden eleştiri üretmeye çalışıyorlar. Bunlar beyhude gayretlerdir. Zaten bu haksız eleştirileri yapan insanlara baktığımızda ne Düzce’ye ne kendi mahallelerine ne de kendi ailelerine bir faydası olmadığını görüyoruz" dedi.

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        "Gece gündüz sizin için çalışıyoruz"

        Düzce Belediyesi’nin ayrım yapmadan herkes için hizmet ürettiğine atıfta bulunan Başkan Özlü konuşmasında vatandaş memnuniyetine vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz günde 16 saat çalışıyoruz. Dünyada ekonomik sıkıntının olduğu bir dönemde Düzce’de çok önemli işler yapıyoruz. Düzce’nin bütün sorunları bizim sorunlarımızdır. Gönlünüz rahat olsun, sizin oy verdiğiniz ya da vermediğiniz ama görevde olan, seçilen belediye yönetimi gece gündüz çalışıyor, sizler için çalışıyor."

        Doğalgaz konusu en kısa sürede çözülecek

        Şehir konforunda köy konseptinin örneklerinden biri olarak gösterilen Çamköy’de imar planlarının büyük oranda tamamlanması sonrasında doğalgaz eksiği olan noktaların tespitinin de yapıldığı toplantıda Başkan Özlü, doğalgaz yönetimi ile yapılan toplantıdan bahsederek karayollarından gerekli izinlerin alınması sürecini bizzat takip edeceğini belirterek "Burada hangi sorun varsa muhtarımız vasıtasıyla biz aldık, dersimize çalışarak geldik. Burada 20 hanenin olduğu bir bölge var. Dün doğalgaz ile ilgili toplantıda bu hanelerin doğalgaz talebinin karşılanması için planlamamızı yaptık. Karayollarından geçiş izni alınması için gereken neyse en kısa zamanda yapacağız. Bu konuyu Karayollarından sorumlu olan bakanımızdan da randevu aldım ve görüşeceğim" dedi.

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        Mahalle sakinlerinin yazılı taleplerinin ilgili birim müdürleri tarafından açıklanmasının ardından mikrofon Çamköy sakinlerine verildi. Mahallenin belli noktalarındaki doğalgaz eksikliği, yeni yol açma çalışmaları, çocuk parkı ile ulaşım güzergahları hakkında taleplerin alınmasının ardından Başkan Özlü, mahalle muhtarı ve Çamköy sakinlerine teşekkür ederek alandan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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