Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Düzce’de polis ekipleri tarafından Şerefiye Mahallesinde sokak çalışmaları sırasında yapılan çalışmada Afganistan uyruklu S.B. uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şerefiye Mahallesinde yapılan sokak çalışmalarında bir suç kaydı bulunan S.B.’nin (18) üzerinde yapılan aramada 33 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şahsın Camikebir Mahallesi’nde bulunan adresinde yapılan adli aramada ise 1 adet hassas terazi, 3,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 gram esrar, 2 parça halinde toplam 6.1 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 13 gram afyon sakızı ve 27 bin 140 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen S.B. adli makamlarca tutuklandı.