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        Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı

        Düzce'de polis ekipleri tarafından Şerefiye Mahallesinde sokak çalışmaları sırasında yapılan çalışmada Afganistan uyruklu S.B. uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı

        Düzce’de polis ekipleri tarafından Şerefiye Mahallesinde sokak çalışmaları sırasında yapılan çalışmada Afganistan uyruklu S.B. uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şerefiye Mahallesinde yapılan sokak çalışmalarında bir suç kaydı bulunan S.B.’nin (18) üzerinde yapılan aramada 33 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

        Şahsın Camikebir Mahallesi’nde bulunan adresinde yapılan adli aramada ise 1 adet hassas terazi, 3,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 gram esrar, 2 parça halinde toplam 6.1 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 13 gram afyon sakızı ve 27 bin 140 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen S.B. adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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