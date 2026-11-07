Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

        Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

        – Düzce Kızılay Meydanında değişim başlıyor. Hedeflenen proje kapsamında altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplaması çalışmaları Düzce Belediyesi tarafından, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması oy birliği ile meclisten geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

        – Düzce Kızılay Meydanında değişim başlıyor. Hedeflenen proje kapsamında altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplaması çalışmaları Düzce Belediyesi tarafından, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması oy birliği ile meclisten geçti.

        Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci birleşiminde 26 gündem maddesi ile toplandı. Meclis Başkan Vekili Av. Ali Dilber başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir önceki birleşime ait meclis tutanak özetinin oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. 2027 mali yılı performans programı, müdürlükler arası ödenek aktarımı yapılması ve ek ödenek konulması maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin dördüncü gündem maddesinde ise belediyeye ait 10 ayrı noktada bulunan ekmek satış büfelerinin 10 yıllığına kiralanabilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi onaylandı. Mülkiyeti Düzce Belediyesi’ne ait Mergiç Mahallesi’ndeki 3095 ada 18 ve 20 numaralı taşınmazlar üzerinde sanayi sitesi yapılması amacıyla, kat karşılığı inşaat yapım ihalesi gerçekleştirilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi talebi de onaylandı.

        REKLAM

        Destek kriterleri yeniden belirlendi

        Düzce Belediyesi tarafından, Düzce Ulaşım Hizmetleri A.Ş.’ye yapılan gelir desteği ödemelerinde yeni kriterlerin belirlenmesini içeren madde de mecliste görüşülerek karara bağlandı. Buna göre; ücretsiz (serbest) binişler için biniş sayısının tam biniş ücreti ile çarpılması, indirimli binişler için ise indirimli biniş sayısının tam biniş ücreti ile indirimli biniş ücreti arasındaki fark ile çarpılması suretiyle hesaplanacak tutarın tamamının yüzde 100 oranında gelir desteği verilmesi oybirliğiyle uygun bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün saha çalışmalarında kullanılmak üzere 7 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet vakumlu yol süpürme makinesi alınmasına ilişkin talep de meclisten geçti.

        REKLAM

        Ticari taksi (T plaka) ve durak çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin talep ise çalışmaların tamamlanması sonrası görüşülmek üzere ertelendi.

        2 sokağın ismi değişti

        Ağaköyü Mahallesi 2031. Cadde’ye kısa süre önce hayatını kaybeden eski muhtar Nesim Zengin’in adının verilmesi talebi ile Demetevler Mahallesi’ndeki Şehit Ufuk Baysan Sokak’ın, ailenin isteği doğrultusunda 4105 Sokak olarak değiştirilmesi talebi oy birliği ile onaylandı. Beyciler Mahallesi 559 ada 1 numaralı parselin, ‘Engelsiz Nefes Evi’ olarak kullanılmak üzere Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebi de görüşülerek, tahsis talebi süresi 25 yılı geçmemek ve asli hizmetlerde kullanılması şartıyla kabul edildi.

        REKLAM

        Altyapı ve peyzaj belediyeden, cephe uygulamaları esnaftan

        Şehir merkezinde kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik Kızılay Meydanı ve yakın çevresini kapsayan düzenleme projesini de gündemine alan Belediye Meclisi, tarihi çarşı dokusunu yansıtması ve günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi hedeflenen proje kapsamında yapılacak düzenlenme çalışmalarına ilişkin görev dağılımını kararlaştırdı. Buna göre; altyapı, çevre düzenlemesi, zemin kaplamaları, peyzaj ve kent mobilyalarının yenilenmesi çalışmalarının Düzce Belediyesi tarafından, binaların cephe tasarım ve uygulamalarının ise mülk sahipleri tarafından karşılanması oy birliği ile meclisten geçti.

        REKLAM

        Toplantıda ayrıca imar planı değişiklikleri, yapı nizamı, yol düzenlemeleri, tahsis değişiklikleri ve itirazlara ilişkin maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Asar kemer park ile görsel bütünlük sağlanacak
        Asar kemer park ile görsel bütünlük sağlanacak
        66 gram uyuşturucu ile yakalandı tutuklandı
        66 gram uyuşturucu ile yakalandı tutuklandı
        Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları hız kesmiyor
        Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları hız kesmiyor
        18 ülkeden 250 katılımcıyla gerçekleşti
        18 ülkeden 250 katılımcıyla gerçekleşti
        Düzce'de kan donduran cinayet: 16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu öldü...
        Düzce'de kan donduran cinayet: 16 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu öldü...
        Başkan Özlü: "Temiz suyu kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız"
        Başkan Özlü: "Temiz suyu kesintisiz şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız"