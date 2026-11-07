Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

Düzce’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kentin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Sinekli Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Sinekli Yaylası’nda etkisini sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, yağışın devam ettiği bildirildi.

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