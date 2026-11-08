Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'de hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

        Düzce'de hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen yaşlı adam ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 03:43 Güncelleme:
        Düzce'de hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

        Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen yaşlı adam ölü bulundu.

        Yongalık köyünde yaşayan Yaşar Kandemir (65), hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kandemir'i bulmak için bölgede dron ve iz takip köpeği destekli arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yaşlı adamı evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        Kandemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı
        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü
        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü
        Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü
        Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü
        Düzce göç alan iller arasında birinci sırada
        Düzce göç alan iller arasında birinci sırada
        Kızılay Haftası'nı kutladılar
        Kızılay Haftası'nı kutladılar
        Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı
        Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ile yakalandı