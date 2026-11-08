Düzce'de hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı adam ölü bulundu

Kandemir'i bulmak için bölgede dron ve iz takip köpeği destekli arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yaşlı adamı evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.

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