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        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü

        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü

        Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde, A.İ.U. (17) ve Ahmet K. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın köyün dışında bulunan orman yolunda kavgaya dönüşmesi sonucu A.İ.U. yanındaki av tüfeğiyle Ahmet K'ye ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Ahmet K'yi yerde hareketsiz buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Şüpheli Aİ.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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