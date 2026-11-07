Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü
Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde, A.İ.U. (17) ve Ahmet K. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın köyün dışında bulunan orman yolunda kavgaya dönüşmesi sonucu A.İ.U. yanındaki av tüfeğiyle Ahmet K'ye ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Ahmet K'yi yerde hareketsiz buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Aİ.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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