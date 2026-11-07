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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 22:16 Güncelleme:
        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini artırdı.

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan yolun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor.

        Kara yolunun Bolu Dağı Polisevi, Karayolları Kavşağı, Karanlıkdere, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde etkisini artıran kar nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Karayolları ekipleri, hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Polis ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri dikkatli olmaları, trafik işaret ve levhalarına uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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