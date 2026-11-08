Hayvanlarını otlatmaya gittiği ormanda ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde, Gümüşova ilçesi Yongalık köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde oturan Yaşar Kandemir, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya gitti. Akşam hayvanları köye dönerken, Kandemir ise eve gelmedi. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Kandemir, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki ormanda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kandemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

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