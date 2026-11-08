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        Valilik önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

        Düzce Valiliği önünde şüpheli paket paniği yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Valilik Kavşağı'nı trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketin boş olduğu anlaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Valilik önündeki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

        Düzce Valiliği önünde şüpheli paket paniği yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Valilik Kavşağı’nı trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketin boş olduğu anlaşıldı.

        Düzce Valiliği önünde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Valilik binası önündeki çimlerin kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan paket, vatandaşların dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Valilik Kavşağı’nı trafiğe kapatarak, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Olay yerine çağrılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlatma sonrası yapılan incelemede, paketin boş olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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