Her yaştan Düzceli masa tenisi turnuvasında buluştu 267 kişi kıyasıya yarıştı

Düzce Belediyesi tarafından vatandaşları spora teşvik etmek ve sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen Hareket AVM'de projesi kapsamında, her yaştan Düzceliye açık masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, alışveriş merkezinde gerçekleştirilen turnuva, sporseverlerden yoğun ilgi gördü. Beş farklı kategoride düzenlenen organizasyonda toplam 267 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Her yaştan ve her kesimden vatandaşın katılımına açık olarak gerçekleştirilen turnuva, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Gün boyunca heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan organizasyonda katılımcılar hem yeteneklerini sergileme hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buldu.

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Düzce Belediyesi'nin "Hareket AVM'de" sloganıyla başlattığı proje ile sporun yalnızca spor salonları ve sahalarla sınırlı kalmaması, vatandaşların günlük yaşamın içerisinde de sporla buluşması hedeflendi. Özellikle kış aylarında yoğun kullanılan AVM gibi sosyal alanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle daha fazla insanın fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi amaçlanıyor.

267 sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve turnuvanın sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilmesinin ardından sona eren etkinlik, Düzce'de sporun her yaştan vatandaşa ulaşması adına önemli bir organizasyon olarak dikkat çekti.