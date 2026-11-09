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        Başkan Özlü çözüm için kurumları bir araya getirdi Sorun iş birliği içinde en kısa sürede çözülecek

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü hafta sonu mesaisini Düzce'de geçirdi. Yeni Mahalle muhtarı ile mahalle toplantısı öncesinde bir araya gelen Başkan Özlü, mahalle sakinlerinin önemli sorunlarından biri olan kot farkının ortadan kaldırılması için ilgili kurum yetkililerini sahada bir araya getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Başkan Özlü çözüm için kurumları bir araya getirdi Sorun iş birliği içinde en kısa sürede çözülecek

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü hafta sonu mesaisini Düzce'de geçirdi. Yeni Mahalle muhtarı ile mahalle toplantısı öncesinde bir araya gelen Başkan Özlü, mahalle sakinlerinin önemli sorunlarından biri olan kot farkının ortadan kaldırılması için ilgili kurum yetkililerini sahada bir araya getirdi.

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ‘Düzce'nin her sorunu, bizim sorunumuzdur' ifadesinin arkasında duruyor. Sahada yalnızca belediye hizmetleri sorumluluğunda bulunan eksikleri değil, mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu hizmetler konusunda kurumların iş birliği yapmasına da öncülük ediyor. Yeni Mahallede düzenlenecek mahalle sohbetleri öncesinde mahalleden gelen talepleri inceleyen Başkan Özlü, mahalle sakinlerinin Kanal Sokakta sorun yaşadığı yol kot farkı için hafta sonu mesaisini sahaya ayırdı. Bölgede inceleme yapan Başkan Özlü, yolun yükseklik farkından kaynaklanan sorunları tespit ederek ilgili kurum temsilcilerini de bölgeye davet etti. Mahalle muhtarı ve DSİ 55. Bölge Müdürü Deniz Yıldız'ın eşlik ettiği saha gezisinde hanelerin bulunduğu alandan yüksekte kalan Kanal Sokağın yüksekliğinin uygun seviyeye getirilmesi için çalışmalar en kısa süre içinde başlatılacak.

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        Sorunu kalıcı çözüme kavuşturmak için görüşüldü

        Mahalle sakinlerinden gelen en önemli talep olarak değerlendirilen kot farkı için ilgili kurumların tespitlerinin en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Özlü, yolda yapılacak çalışmalar öncesinde doğalgaz ile de görüşme yapılacağını ve maliyet hesaplaması yapılacağını belirtti. Mahalledeki hanelerin bahçe alanlarının su alma ve mahalle camisinde yaşanan rutubet sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması amacıyla yolun yaklaşık 700 metrelik kısmında yol genişletme çalışması yapılarak söz konusu güzergah 12 metreye genişletilecek. Ayrıca doğalgaz ile yapılacak görüşme sonrasında doğalgaz hatlarının da kot uygulamasına uygun şekilde düzenlenmesi sağlanacak. Yine aynı mevkide dere kenarında yaya yürüyüş yolu için de çalışma yapılacak.

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