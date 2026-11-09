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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Düzce'de AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'yı ağırladı

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Düzce'de AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'yı ağırladı

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Düzce'de AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'yı ağırladı

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat mensupları tarafından ağırlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, AK Parti teşkilat çalışmaları ve gündeme ilişkin konular ele alındı. Hasan Şengüloğlu, AK Parti Düzce teşkilatının yürüttüğü çalışmalar, saha faaliyetleri ve vatandaşlarla kurulan gönül bağını güçlendirmeye yönelik faaliyetler hakkında İsrafil Kışla’ya bilgi verdi. Şengüloğlu ayrıca teşkilat içindeki güçlü iletişim ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı. İl Başkanlığında gündemi ve teşkilat çalışmalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı İsrafil Kışla, ev sahipliğinden dolayı Hasan Şengüloğlu'na teşekkür etti.

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        Şengüloğlu da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, AK Parti Düzce teşkilatı olarak çalışmalarını aynı azim, kararlılık ve heyecanla sürdürdüklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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