Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla Düzce'de AK Parti Düzce İl Başkanı Şengüloğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla'yı ağırladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Hasan Şengüloğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, teşkilat çalışmaları ve siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından İsrafil Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Kışla, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve teşkilat mensupları tarafından ağırlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, AK Parti teşkilat çalışmaları ve gündeme ilişkin konular ele alındı. Hasan Şengüloğlu, AK Parti Düzce teşkilatının yürüttüğü çalışmalar, saha faaliyetleri ve vatandaşlarla kurulan gönül bağını güçlendirmeye yönelik faaliyetler hakkında İsrafil Kışla’ya bilgi verdi. Şengüloğlu ayrıca teşkilat içindeki güçlü iletişim ve birlik beraberliğin önemine vurgu yaptı. İl Başkanlığında gündemi ve teşkilat çalışmalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı İsrafil Kışla, ev sahipliğinden dolayı Hasan Şengüloğlu'na teşekkür etti.

REKLAM

Şengüloğlu da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, AK Parti Düzce teşkilatı olarak çalışmalarını aynı azim, kararlılık ve heyecanla sürdürdüklerini ifade etti.