Düzce'de sis denizi manzarası

Düzce'de etkili olan yoğun sis, kenti beyaz örtü gibi kapladı. Sis tabakası güzel manzaralar oluştururken, bazı bölgelerde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezini ve çevresini kaplayan sis tabakası, dron ile havadan görüntülendi. Şehrin üzerini beyaz örtü gibi kaplayan sis, özellikle yüksek kesimlerde sis denizini andıran görüntüler oluşturdu.

Öte yandan yoğun sis sebebiyle kentin bazı noktalarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli ilerlemesi gerektiği belirtildi.