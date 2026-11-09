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        Düzce'de otomobil beton bloklara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

        Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Düzce'de otomobil beton bloklara çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

        Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, KaynaşlıDüzce yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynaşlı’dan Düzce istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki 81 DG 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada H.T. (65), S.T. (48), H.T. (48) ve A.T. (9) yaralandı. Kazada ağır yaralanan H.T. (60)’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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