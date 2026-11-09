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        Vali Makas'tan 10 Kasım mesajı

        – Düzce Valisi Mehmet Makas, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Vali Makas'tan 10 Kasım mesajı

        – Düzce Valisi Mehmet Makas, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

        Vali Makas mesajında "Yaşadığımız toprağın vatan kılınmasını sağlayan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde bir kez daha saygı minnet, özlem ve rahmetle yad ediyoruz. Türk Milletini hak ettiği onurlu ve bağımsız yaşama seviyesine çıkarma konusunda, üstün bir çaba ve mücadele azmi gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e büyük bir vefa ve gönül borcumuz olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Asırlarca farklı kıtalarda hüküm sürmüş, kadim geleneğini tüm dünyaya tanıtmış, tarih boyunca adalet, hoşgörü ve merhamet ile hareket etmiş Türk Milletinin; hür ve bağımsız yaşama arzusunu her zaman canlı tutan lideri, bu eşsiz medeniyetinin son büyük devletini kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Mücadelesinde de azim ve kararlılığıyla milletimize rehber olmuş, Cumhuriyetin ilanından sonra da her alanda topyekun başlattığı yeniliklerle toplumu aydınlatmaya devam etmiştir. Türk tarihinin ve adının ilk belgelerinden Orhun Abidelerinde Bilge Kağan’ın belirttiği ‘Ey Türk! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?’ sözünün yansıması olarak Gazi Atatürk, en zor anlarda bile gücünü aldığı Türk Milletiyle ilerlemeye devam etmiştir. ‘Ya İstiklal ya ölüm!’ seslenişiyle yeni bir nesil inşa eden Aziz Atatürk, bıraktığı miras ile kendisinden sonra da milletinin yükselişinin yolunu çizmiştir. Türk Milleti var olduğu sürece, eserleri ve mirası yaşamaya devam edecektir. Bizlere bırakılan emaneti, aynı inanç, kararlılık ve ruhla; birlik ve beraberliğimizi koruyarak daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara taşımakla mükellefiz. Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet vatanı bize kanlarıyla miras bırakan tüm Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi bir kez daha rahmet, şükran ve dualarla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

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